اختيار عراقية رئيسة للجنة النسوية في الاتحاد العربي لكرة اليد

شفق نيوز / اختتمت يوم الاثنين، أعمال الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة اليـد، التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة، بحضو ممثلي الاتحادات العربية فيما غاب عنها رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد محمد الاعرجي المرشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، بسبب مرضه، ليفقد العراق فرصة الحصول على مقعد في المكتب التنفيذي بفارق صوت واحد .

وشهدت الجمعية العمومية في يومها الأول، حضور وزير الرياضة المصري أشرف صبحي، بجانب الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليـد.

وانطلقت أعمال الجمعية العمومية رسمياً بوقت سابق من اليوم، التي جرى من خلالها تزكية وتعيين رئيس الاتحاد ورؤساء اللجان العاملة.

وأفرزت نتائج الانتخابات، فوز فاضل بن علي آل نمر (السعودية) رئيساً للاتحاد العربي، للفترة الانتخابية 2022-2025، فيما تم تزكية نواب المجلس وهم: محمد الأمين (مصر) نائباً للرئيس عن منطقة دول البحر الأحمر المتوسط، والعدلي الحنفي (المغرب) نائباً للرئيس عن منطقة دول المغرب العربي، وتيسير المنسي ( الاردن) نائباً للرئيس عن منطقة دول الشام، فيما فاز بالانتخابات نبيل عاشور (الإمارات) نائباً للرئيس عن منطقة الخليج العربي.

كما تم تشكيل أعضاء المجلس التنفيذي وهم: خالد الحيدان (البحرين)، طلال العتيبي (الكويت)، جمال أبو يوسف (فلسطين)، ولاء السعيـد (الأردن)، يوسف القرطبي (تونس)، الصديق عبد العزيز (ليبيا).

وجرى كذلك تعيين رؤساء اللجان العاملة خلال الاجتماع الأول الذي رأسه فاضل بن علي آل نمر، بعد انعقاد الجمعية العمومية والذي تم خلاله تعيين فاخر غاشي (السعودية) أميناً عاماً للاتحاد، ورضا المناعي (تونس) رئيساً للجنة المسابقات، ومطر الزراع (قطر) رئيساً للجنة الحكام، وعفت رشاد (مصر) رئيساً للجنة المدربين، وزهير القرشي (السعودية) رئيساً للجنة التسويق.

ومن العراق فازت اعتبار الحداد، برئاسة اللجنة النسوية، ومن السعودية حسام النصر، رئيساً للجنة الإعلامية، وعبدو عبد الوهاب للكرة الشاطئية، ومحمود العدل، رئيساً للجنة الطبية.