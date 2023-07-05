اختيار رياضية عراقية لرئاسة اللجنة النسوية لاتحاد كرة اليد العربي

شفق نيوز/ اختار اتحاد اللجان الاولمبية الوطنية العربية، يوم الأربعاء، رياضية عراقية لرئاسة اللجنة النسوية في الاتحاد العربي لكرة اليد، وعضوة في اللجنة الفنية المشرفة على مباريات الدورة العربية للرجال.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان الاتحاد العربي اختار العراقية "اعتبار محمد" كرئيسة للجنة النسوية، وعضوة في اللجنة الفنية المشرفة على مباريات الدورة العربية للرجال والتي انطلقت اليوم في الجزائر وتستمر حتى 15 من الشهر الجاري.

وسبق للعراقية اعتبار محمد، ان اشرفت على منافسات الدورة السابقة والتي اقيمت في العاصمة القطرية الدوحة عام 2011.

وسبق لها أيضاً ان شاركت كلاعبة في منتخب العراق بمنافسات الدورة الخامسة والتي اقيمت في المملكة المغربية عام 1985.