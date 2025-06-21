اختيار إدارة جديدة لاتحاد كرة القدم في النجف

شفق نيوز/ جرت، يوم السبت، انتخابات الاتحاد الفرعي لكرةِ القدم في النجف، لاختيار مجلس إدارة الاتحاد في المحافظة لإدارة الاتحاد الفرعي لأربع سنوات مقبلة.

وجرت الانتخابات بحضور أعضاء الهيئة العامة في قاعة "الشهيد حسن نصر الله" داخل مديرية شباب ورياضة المحافظة.

وأسفرت نتائج الانتخاباتِ عن فوز علي جابر مطلب برئاسةِ الاتحاد الفرعيّ لكرةِ القدم في النجف، فيما تم انتخاب منتظر جهاد نائباً للرئيس، وعضوية كل من أسعد مهدي وأمير رحيم.

وحضر الانتخابات النائب الأول لرئيسِ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم علي جبار، وعضوا المكتب التنفيذيّ خلف جلال ورحيم لفتة، إلى جانب عددٍ من رؤساءِ الأنديةِ والاتحادات الرياضيّة في محافظةِ النجف، وممثلين عن الجهاتِ الرسميّة والرياضية.