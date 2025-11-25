اختيار حكم عراقي لبطولة كازاخستان الدولية للناشئين بالملاكمة

شفق نيوز- بغداد

تلقى الحكم العراقي حمزة اسماعيل خليل القيسي، يوم الثلاثاء، دعوة رسمية من الاتحاد الكازاخستاني للملاكمة للمشاركة في تحكيم بطولة كازاخستان للناشئين، المقرر إقامتها في مدينة الماتي خلال الفترة من 1 ولغاية 9 من شهر كانون الاول/ ديسمبر المقبل.

وقال الحكم الدولي حمزة وهو نجل الملاكم العراقي الاسطوري اسماعيل خليل لوكالة شفق نيوز، إن "التسمية جاءت بعد إدارتي لبطولات قارية وعالمية وتقديراً للخبرة التي أتمتع بها في مجال التحكيم الرياضي، وتعكس الثقة الكبيرة التي يوليها الاتحاد الكازاخستاني لحكام الملاكمة العراقيين".

وأعرب الحكم الدولي حمزة اسماعيل خليل، عن "استعداده لإدارة اقوى نزالات البطولة التي تشارك فيها نخبة من ابطال العالم"، مؤكداً أن "الدعوة تشريف كبير للعراق وللحكام العراقيين".

وأشار إلى أن "هذه المشاركة ستكون فرصة سانحة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات الرياضية بين العراق وكازاخستان".

ولفت إلى أن "هذه الدعوة تأتي، في إطار تعزيز التعاون الرياضي بين الدول، وتأكيداً على مكانة العراق المتميزة في مجال التحكيم الرياضي".