اختيار بغداد لإقامة مواجهات التجمع الاول لدوري اليد الممتاز

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد، يوم الثلاثاء، عن اختيار العاصمة بغداد لإقامة منافسات المرحلة الأولى لدوري اليد الممتاز.

وقال المنسق الاعلامي للاتحاد حسام عبد الرضا لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد قرر في اجتماعه الاخير ان تكون القاعة التخصصية التابعة لوزارة الشباب والرياضة في العاصمة بغداد مسرحاً لإقامة ما تبقى من مباريات التجمع وهي اربعة مواجهات في العشرين من شهر كانون الثاني الحالي".

وبين ان "المواجهات الست للجولة الاولى اقيمت في السليمانية وتبقيت اربع مواجهات على ان تتأهل للنهائيات ستة فرق لخوض المنافسات لتحديد اصحاب المراكز الاولى ".

واضاف عبد الرضا ان "الاندية المشاركة هي، الشرطة والجيش والسليمانية وبلدية البصرة والفتوة وكربلاء والكوت والقاسم والدغارة".