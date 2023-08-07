اختيار اربيل لإقامة منافسات دوري شباب العراق الممتاز

شفق نيوز/ جرى اليوم الإثنين، في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم الاجتماع التداولي بين الاتحاد وممثلي الاندية المتأهلة للأدوار الختامية من دوري شباب الممتاز.

وتقرر على ضوء الاجتماع اختيار محافظة اربيل لاقامة النهائيات على ان تجري القرعة في الثاني عشر من الشهر الجاري والمؤتمر الفني للنهائيات وتليها بيوم إقامة مباريات المجموعة الاولى.

وفي اليوم الذي يليه مباريات المجموعة الثانية على ان يكون شباب الميناء على رأس احدى المجموعتين كونه بطل النسخة السابقة ومتصدر فرق مجموعته في الأدوار التأهيلية.

جدير بالذكر أن الفرق المتأهلة للأدوار النهائية هي اندية الزوراء والميناء واربيل والنجف ونفط البصرة وامانة بغداد والناصرية والشرطة.