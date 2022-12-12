اختيار اربيل لاستضافة بطولة العرب للغولف

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي للغولف، يوم الإثنين، عن استضافة مدينة أربيل عاصمة اقليم كوردستان للبطولة العربية بنسختها الـ43.

وقال نائب رئيس الاتحاد وصفي الكناني لوكالة شفق نيوز، إن "العراق سيستضيف البطولة العربية بنسختها الـ43 في ملعب الغولف في اربيل عام 2025".

واضاف ان "القرار جاء بعد مصادقة الاتحاد العربي للعبة بناءً على طلب الاتحاد العراقي للگولف".

واوضح ان "العراق جاهز لإقامة البطولة لاسيما بعد انشاء ملعب غولف في اربيل على مستوى عالٍ وفق مواصفات متطورة".

يذكر ان ملعب اربيل الدولي للغولف سيكون جاهزا للافتتاح مطلع العام القادم لاستضافة البطولات المحلية والدولية.