اختطاف والدي نجم ليفربول: الخاطفون يطالبون بـ60 مليون دولار

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الكولومبية، عن تعرض والدي مهاجم نادي ليفربول الإنكليزي، لويس دياز، للاختطاف في محطة وقود في مقاطعة غواخيرا الريفية، شمال البلاد.

وقال مسؤول بالشرطة المحلية، إن والدي دياز، لويس مانويل دياز وسيلينيس مارولاندا، اختطفا من قبل رجلين كانا ينتظرانهما في محطة الوقود، حسبما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال".

وقالت السلطات إن والد دياز نُقل على دراجة نارية بعد اختطافه، بينما نُقلت الأم في سيارة رباعية الدفع، مرجحة أن الحصول على فدية هو الدافع وراء اختطافهما.

وجرت عملية الاختطاف في مدينة بارانكاس التابعة لمقاطعة غواخيرا، مسقط رأس دياز، حيث يدير والده أكاديمية لكرة القدم.

وأعلنت الشرطة، مساء أمس السبت، أنه تم نشر عدة وحدات في مقاطعة غواخيرا المتاخمة لفنزويلا، لوضع حواجز على الطرق أثناء البحث عن الزوجين.

وبعد وقت قصير من إعلان السلطات عن الاختطاف، قالت الشرطة إنها نجحت في إنقاذ والدة مارولاندا بعد أن اعترضت الشرطة سيارة الخاطفين.

وأفادت السلطات المحلية بأنها تواصل البحث عن والد اللاعب الذي انضم إلى ليفربول من بورتو البرتغالي في يناير من العام الماضي، مقابل حوالي 60 مليون دولار.