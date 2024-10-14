اختتام ناجح لبطولة المتقدمات للتنس في أربيل ونور زياد تتوج بالمركز الأول

شفق نيوز/ اختتمت على ملاعب محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، بطولة المتقدمات للتنس بمشاركة 11 لاعبة مصنفة، تنافسنَ لتمثيل العراق في تصفيات كأس العالم والمزمع إقامتها في البحرين .

وقال رئيس الاتحاد سيف العكيلي، لوكالة شفق نيوز، إن "نتائج المنافسات أسفرت عن فوز اللاعبة نور زياد بالمركز الأول، وحلت اللاعبة شوغير رافي بالمركز الثاني، وجاءت اللاعبة لارا افدل بالمركز الثالث، بينما اكتفت اللاعبة زلال سعيد بالمركز الرابع .

وأضاف العكيلي، أن "الاتحاد العراقي المركزي للتنس يقدر جهود الاتحاد الفرعي في أربيل لحسن التنظيم والاستضافتة للبطولة .

وأوضح أن البطولة أقيمت للمصنفات وشهدت تنافساً حاداً بين اللاعبات اللواتي ظهرن بمستوى جيد، مثمناً في الوقت نفسه دور عضو الاتحاد العراقي، ومدير البطولة سعيد خليل لإدارته المميزة وتواجده طيلة فترة المنافسات".

وأكد العگيلي، أن جهود المدربين ولمساتهم كانت واضحة في اداء اللاعبات وقد اسهموا في تطوير مستوى اللاعبات وايصالهنَّ الى مستويات جيدة في الاونة الاخيرة .