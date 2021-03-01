اختتام منافسات الجولة 21 بالدوري الممتاز بفوز للميناء على السماوة

شفق نيوز/ اختتمت منافسات الجولة 21 لدوري الكرة الممتاز، اليوم الاثنين، بفوز لنادي اليمناء على السماوة.

وجرت المباراة بين الفريقين على ملعب الفيحاء بمحافظة البصرة في الساعة السادسة مساءً.

وانتهى اللقاء بفوز الميناء بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد للسماوة، وسجل عمار عبد الحسين الهدف الاول للميناء في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء وعدّل النتيجة لاعب السماوة علي سعد في الدقيقة الثالثة والثلاثين من الشوط الاول.

ورجح حسام مالك كفة الميناء بتسجيله هدف ثاني في الدقيقة 68 من عمر اللقاء ، وفي الدقيقة 80 عزز حسين يونس النتيجة للميناء بتسجيله الهدف الثالث.

وبهذا الفوز يكون الميناء قد رفع رصيده للنقطة 25 بالمركز العاشر وتجمد رصيد السماوة عند النقطة 18 بالمركز 18.