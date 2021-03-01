سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اختتام منافسات الجولة 21 بالدوري الممتاز بفوز للميناء على السماوة

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-01T17:04:50+0000
اختتام منافسات الجولة 21 بالدوري الممتاز بفوز للميناء على السماوة

شفق نيوز/ اختتمت منافسات الجولة 21 لدوري الكرة الممتاز، اليوم الاثنين، بفوز لنادي اليمناء على السماوة.

وجرت المباراة بين الفريقين على ملعب الفيحاء بمحافظة البصرة في الساعة السادسة مساءً.

وانتهى اللقاء بفوز الميناء بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد للسماوة، وسجل عمار عبد الحسين الهدف الاول للميناء في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء وعدّل النتيجة لاعب السماوة علي سعد في الدقيقة الثالثة والثلاثين من الشوط الاول.

ورجح حسام مالك كفة الميناء بتسجيله هدف ثاني في الدقيقة 68 من عمر اللقاء ، وفي الدقيقة 80 عزز حسين يونس النتيجة للميناء بتسجيله الهدف الثالث.

وبهذا الفوز يكون الميناء قد رفع رصيده للنقطة 25 بالمركز العاشر وتجمد رصيد السماوة عند النقطة 18 بالمركز 18.

related

زاخو والصناعات الكهربائية يدشنان فوزهما الأول ونتيجة مستحقة لاربيل

Date: 2020-12-03 13:39:29
زاخو والصناعات الكهربائية يدشنان فوزهما الأول ونتيجة مستحقة لاربيل

الديوانية يصل إلى طريق مسدود مع البرازيلي باتو ويقترب من جونيور

Date: 2021-02-07 12:00:28
الديوانية يصل إلى طريق مسدود مع البرازيلي باتو ويقترب من جونيور

في الدوري الممتاز.. فوز للنجف ونفط الوسط وتعادل الديوانية والكهرباء

Date: 2020-12-22 15:20:20
في الدوري الممتاز.. فوز للنجف ونفط الوسط وتعادل الديوانية والكهرباء

التطبيعية تعلن بدء الانتقالات الشتوية للاعبي كرة القدم في الأندية الممتازة

Date: 2021-01-31 07:06:11
التطبيعية تعلن بدء الانتقالات الشتوية للاعبي كرة القدم في الأندية الممتازة

التطبيعية تطلب من خلية الأزمة السماح بدخول الجماهير لمباريات الدوري

Date: 2020-12-09 17:15:53
التطبيعية تطلب من خلية الأزمة السماح بدخول الجماهير لمباريات الدوري

الدوري العراقي.. نفط ميسان يفوز على امانة بغداد بهدف نظيف

Date: 2021-02-09 18:28:46
الدوري العراقي.. نفط ميسان يفوز على امانة بغداد بهدف نظيف

فوز النفط وتعادل الصناعات والقاسم في الدوري الممتاز

Date: 2020-12-28 13:04:53
فوز النفط وتعادل الصناعات والقاسم في الدوري الممتاز

الكرخ يجتاز الصناعات الكهربائية بدوري الكرة الممتاز

Date: 2021-02-04 12:01:41
الكرخ يجتاز الصناعات الكهربائية بدوري الكرة الممتاز