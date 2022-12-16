اختتام مرحلة الذهاب لدوري الطائرة الممتاز بأربعة انتصارات

شفق نيوز/ اختتمت، اليوم الجمعة، منافسات مرحلة الذهاب للدوري الممتاز للكرة الطائرة المقامة منافساته حالياً في محافظتي السليمانية والبصرة .

وعزز البيشمركة صدارته للمجموعة الثانية بعد فوزه على فريق هيت بثلاثة أشواط دون رد وكانت على النحو الآتي: 25-23 ، 25-21 ، 25-20.

وحقق فريق نادي مصافي الشمال فوزاً مهماً على الصناعة بثلاثة أشواط دون مقابل بواقع" 25-22 ، 25-22 ، 25-21.

وحقق فريق نادي الشرطة الأنتصار على فريق حديثة بثلاثة أشواط دون مقابل وبواقع (25-18) (25-19) (25-14) نقطة.

كما عزز الجيش حظوظه بوصافة المجموعة الثانية بعد الفوز على الصمود بثلاثةً أشواط دون رد كانت على النحو الآتي: 25-16 ، 25-22 ، 25-18 نقطة.

وكان فريق أربيل فاز على الشرطة أمس وانتزع منه صدارة المجموعة الأولى بينما تمسك البيشمرگة بصدارة الثانية.