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اختتام ثلاث بطولات لفعالية (3X3) بكرة السلة في السليمانية

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-12T13:35:07+0000
اختتام ثلاث بطولات لفعالية (3X3) بكرة السلة في السليمانية

شفق نيوز/ اختتمت في مدينة دربنديخان بمحافظة السليمانية، يوم السبت، ثلاث بطولات لفعالية (3X3) بكرة السلة بمشاركة واسعة لاندية العراق لكلا الجنسين.

وقال الامين المالي للاتحاد العراقي لكرة السلة، مهند عبد الستار، لوكالة شفق نيوز "لقد شهدت جميع المباريات وخاصة ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي مستويات متقاربة بين جميع الفرق".

واضاف "لقد كانت البطولة الأولى للبنين تحت شعار (دربندخان تجمعنا)، وحصل نادي الخطوط الجوية على المركز الأول بسجل خالٍ من الخسارة وبرصيد 87 نقطة، اما المركز الثاني فكان من نصيب فريق المرحوم صلاح حسين بخسارة واحدة وبرصيد 90 نقطة، وحلّ نادي الحلة الرياضي بالمركز الثالث بخسارة واحدة وبرصيد 108 نقطة".

واشار الى ان "البطولة الثانية كانت تحت شعار (شعب واحد في عراق واحد) للبنات، وشارك بها 14 فريقا يمثلون أندية ومؤسسات حكومية وفرق هواة، وحصل فيها فريق (بات سمات) على المركز الأول بسجل خالٍ من الخسائر وبنقاط 93، والمركز الثاني كان من نصيب فريق (چلنگرس) بخسارة واحدة وبمجموع النقاط 67، والمركز الثالث لنادي غاز الشمال بخسارة واحدة وبمجموع 88 نقطة".

وتابع عبد الستار ان "البطولة الثالثة كانت تحت شعار (المرحوم صلاح حسين) المختلطة للشباب والشابات وبمشاركة 15 فريقا يمثلون أندية ومؤسسات حكومية وفرق هواة، وحصل فريق المرحوم صلاح على المركز الأول بسجل خالٍ من الخسارة وبرصيد 103 نقطة، والمركز الثاني من نصيب الكرخ الأولى بخسارة واحدة وبرصيد 64 نقطة، والمركز الثالث كان من نصيب دربندخان بخسارة واحدة وبرصيد 60 نقطة".

وختم بالقول "بعد انتهاء البطولة تم رفع جميع البطولات على منصة الاتحاد الدولي لفعالية (3X3) لغرض اعتمادها بشكل رسمي".

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