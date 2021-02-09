اختتام بطولة أندية العراق للأحداث بالمصارعة.. وهذه هي النتائج

شفق نيوز/ اختتمت في قاعة الاتحاد العراقي المركزي للمصارعة يوم الثلاثاء بطولة اندية العراق للاحداث بالمصارعة الحرة والرومانية .

واسفرت نتائج بطولة المصارعة الحرة عن فوز فريق نادي الحشد الشعبي بالمركز الاول، وحل فريق نادي الديوان ثانياً ثم فريق نادي الاعظمية بالمركز الثالث.

اما في المصارعة الرومانية، فقد توج نادي الحشد الشعبي اولا، ونادي الكاظمية ثانياً، ونادي الثورة الكركوكي ثالثا.

وقال نائب رئيس الاتحاد مهدي حسن اسماعيل لوكالة شفق نيوز ان البطولة شهدت مشاركة 192 مصارعاً يمثلون 12 ناديا من بغداد وباقي محافظات العراق، وشهدت البطولة تنافسا حادا بين الفرق وتوج الحشد الشعبي بلقب البطولة بجدارة.