اختتام بطولة أندية العراق للرماية بالأسلحة الهوائية في بغداد

شفق نيوز/ أحرز فريق نادي الجيش للرماية، يوم الاحد، المركز الأول في بطولة اندية العراق للرماية بفعاليتي البندقية والمسدس الهوائيين.

وذكر الاتحاد العراقي للرماية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان نادي الجيش جمع 1724 نقطة، فيما جاء نادي السليمانية ثانياً برصيد 1315 نقطة، وحل نادي الكفل ثالثاً بـ1128 نقطة.

وفي منافسات البندقية الهوائية للنساء اسفرت النتائج عن فوز فريق بغداد بالمركز الأول بـ1630 نقطة، وحل نادي الكاظمية ثانياً بـ1540 نقطة، وجاء نادي البيشمركة ثالثاً بـ1451 نقطة.

اما في فعالية المسدس الهوائي رجال فقد احرز بطولتها نادي الجيش بـ1658 نقطة، وجاء نادي الحشد الشعبي ثانياً بـ1643 نقطة، والبيشمركة ثالثاً بـ1545 نقطة.

وفي منافسات المسدس الهوائي للنساء اسفرت عن تتويج فريق بغداد أولا بعد ان جمع 1618 نقطة، وجاء نادي الكاظمية ثانياً برصيد 1437 نقطة، ونادي آل بدير ثالثاً بـ1334 نقطة.

اما نتائج منافسات فعالية البندقية الهوائية فئة الناشئين فتمخضت عن تتويج فريق سولاف اولاً ونادي بغداد ثانياً وفريق بابا كركر ثالثاً.

فيما اختتمت سباق الناشئات للبندقية بفوز فريق الاعظمية اولاً وبغداد ثانياً والقاسم ثالثاً.

وفي منافسات فعالية المسدس للناشئين جاء فريق الاعظمية اولاً وآل بدير ثانياً ونادي الميمونة ثالثاً، لتختتم منافسات المسدس للناشئات بفوز الاعظمية اولاً والشهداء والجرحى ثانياً والرافدين ثالثاً.

وأقيمت البطولة على ميدان المركز التدريبي للرماية في حي الإسكان بالعاصمة بغداد.