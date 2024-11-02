اختتام بطولة أندية العراق للرماية بالأسلحة الهوائية بتتويج الجيش

شفق نيوز/ أحرز فريق نادي الجيش للمتقدمين المركز الأول في ختام بطولة أندية العراق للرماية بفعاليتي البندقية والمسدس الهوائيين والتي شارك بمنافساتها 44 نادياً من جميع محافظات العراق.

واحرز نادي الجيش المركز الأول في فعالية المسدس الهوائي جامعاً 1707 نقطة، فيما جاء نادي الأمانة ثانياً برصيد 1634 نقطة، وحل نادي المشروع ثالثاً بتحقيقه 1593 نقطة.

وأسفرت منافسات المسدس الهوائي للنساء عن فوز فريق الأمانة بالمركز الأول بـ 2544 نقطة، وحل نادي الكاظمية ثانياً بـ1545 نقطة، وجاء نادي غاز الجنوب ثالثاً بـ1437 نقطة.

وتمخضت منافسات فعالية البندقية الهوائية للرجال عن فوز نادي الحشد الشعبي بالمركز الأول برصيد 1780 نقطة، وجاء نادي الجيش ثانياً بـ 1696 نقطة، والأمانة ثالثاً.