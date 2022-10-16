اختتام بطولة أندية العراق بالتجديف لفئات المتقدمين والشباب والناشئين والمنتخبات

شفق نيوز/ اختتمت يوم الأحد، بطولة أندية العراق بالتجديف لفئات المتقدمين والشباب والناشئين والتي جرت في المركز التدريبي في بغداد بجانب الكرخ بمشاركة 18 ناديا.

وأسفرت النتائج عن فوز نادي الخطوط بفئة المتقدمين برصيد 14 نقطة وحل نادي الكهرباء بالمركز الثاني برصيد 10 نقاط وجاء نادي الحلة بالمركز الثالث برصيد 7 نقاط.

أما في فئة الشباب فقد حصل ناديا الخطوط والكهرباء على المركز الأول مناصفة وجمع كل منهما 12 نقطة وحل ناديا الطارمية والحلة بالمركز الثالث برصيد 7 نقاط.

وفي فئة الناشئين فقد فاز ناديا الكهرباء والخطوط بالمركز الأول مناصفة برصيد 12 نقطة وحصل نادي السنية من الديوانية المركز الثالث برصيد 8 نقاط.

اما في ختام بطولة منتخبات المحافظات بالتجديف التي جرت في بغداد بفوز منتخب محافظة بغداد بالمركز الأول برصيد 26 نقطة وحل منتخب الديوانية بالمركز الثاني برصيد 16 نقطة ومنتخب محافظة نينوى بالمركز الثالث برصيد 13 نقطة.