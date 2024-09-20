اختتام بطولة أندية العراق بالتايكواندو للناشئين والناشئات

شفق نيوز/ أختتمت يوم الجمعة، بقاعة النادي الأرمني الرياضي في العاصمة بغداد، بطولة أندية العراق بالتايكواندو للناشئين، والناشئات.

وشارك في البطولة 176 لاعباً ولاعبةً، مثلوا 60 نادياً من مختلف محافظات البلاد.

وأسفرت نتائج البطولة عن تتويج نادي أمانة بغداد بالمركز الأول، وحل نادي جيهان بالمركز الثاني، ثم نادي الشرطة بالمركز الثالث.

وفي منافسات الإناث، فاز نادي الشمال بالمركز الأول، ثم البيشمرگه ثانياً، وفريق جامعة السليمانية بالمركز الثالث.

وحضر منافسات الختام، أمين عام اللجنة الأولمبية العراقية هيثم عبد الحميد، وشخصيات رياضية وجمهور واسع جاء لمؤازرة اللاعبين.