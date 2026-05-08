اختتام بطولة بغداد المفتوحة للدراجات بتتويج الفائزين (صور)

شفق نيوز- بغداد

اختتمت بطولة بغداد المفتوحة للدراجات للرجال والنساء، يوم الجمعة، التي نظمها الاتحاد العراقي للدراجات بالتعاون مع الاتحاد الفرعي للعبة في بغداد، بتوزيع الجوائز على الفائزين في مختلف الفئات العمرية.

وحصل عبد الله هاشم على المركز الأول في منافسات ذوي الهمم، وجاء علي جبار ثانياً، بينما حل احمد حسين علي ثالثاً.

وفي فئة الأشبال، أحرز حيدر علي المركز الأول، يليه حسن علي ثانياً، وادم فرقد ثالثاً.

أما فئة الناشئين، فقد توج عباس هلال بالمركز الأول، تلاه وسام الدين عادل ثانياً، وكان المركز الثالث من نصيب يوسف قصي.

وفي فئة الشباب، فاز ايهاب عمر بالمركز الأول، وجاء علي عصام ثانياً ، وحل حسين علي ثالثاً.

فيما توج أحمد عدنان بالمركز الأول في فئة المتقدمين، وجاء ثانياً احمد مهند، وحل ثالثاً سليمان محمد.

وانطلقت البطولة في جامعة بغداد، بمشاركة واسعة وشهدت حضور شخصيات رياضية ورسمية مختلفة.