اختتام بطولة الأندية والمؤسسات العراقية لألعاب القوى

اختتمت مساء اليوم الجمعة، بطولة الأندية والمؤسسات العراقية لألعاب القوى بمشاركة 6 فئات هي الناشئين والناشئات والشباب والشابات والرجال والسيدات.

وأسفرت نتائج منافسات الناشئات عن تتويج نادي السلام بالمركز الأول ونادي الكوفة بالمركز الثاني والارمني بالمركز الثالث.

وفي فئة الشابات توج غاز الشمال اولا ونفط الشمال بالمركز الثاني والطلبة ثالثاً.

وفي فئة السيدات توج فريق فتاة نينوى اولا ونادي البيشمركة ثانيا ونفط الشمال ثالثاً.

وفي فئة الناشئين توج الحلة اولا يليه الشرطة ثانياً وعفك بالمركز الثالث .

وفي فئة الشباب توج مصافي الشمال اولاً وحل نادي الحلة ثانياً ونادي خان بني سعد ثالثاً.

وفي فئة المتقدمين توج نادي الجيش اولا وجاء نادي الحشد الشعبي ثانيا وحل الفتوة الموصلي ثالثاً.