اختتام بطولة النساء بالمصارعة.. وهذه هي النتائج

شفق نيوز/ اختتمت في محافظة الديوانية يوم الاثنين بطولة أندية العراق لمصارعة النساء.

وقال شعلان عبد الكاظم رئيس الاتحاد لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة نجحت بشكل كبير منذ الانطلاق ولغاية الختام وشهدت تنافساً حاداً على مدار ثلاثة ايام بين مصارعات العراق".

وأضاف أن النتائج الختامية أسفرت عن فوز نادي الرافدين بالمركز الأول في بطوله أندية العراق بالمصارعة الحره النسائيه للمتقدمات.

وحصل على المركز الثاني نادي شط العرب، والمركز الثالث نادي الشعلة، وثالث مكرر نادي العدل.

وفاز نادي نفط الشمال بالمركز الأول في بطوله أندية العراق للشابات بالمصارعة النسائية، والمركز الثاني لنادي البصرة، والمركز الثالث نادي ابو غريب، والثالث مكرر نادي المثنى.