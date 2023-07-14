اختتام بطولة العراق للفنون القتالية في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ اختتمت، اليوم الجمعة، على ملاعب جامعة السليمانية بطولة العراق للهواة في رياضة الفنون القتالية المختلطة بمشاركة 220 لاعباً.

وقال رائد جميل عباس رئيس الاتحاد المركزي للفنون القتالية لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "البطولة رقم 17 للفنون القتالية المختلطة أقيمت بالتنسيق مع ادارة السليمانية بمشاركة 21 نادياً من العراق وبمشاركة 220 لاعباً".

واضاف ان "هذه البطولة تعتبر انجازا اخر لرياضة الفنون القتالية التي تأسست في العراق عام 2010، مؤكدا أن "هذه البطولة ستكون نواة للمنتخب العراقي الذي سيشارك في المحافل الدولية لتمثيل العراق والاتحاد".

وبين ان "8 لاعبين من هذه البطولة سيمثلون العراق في بطولة العالم في أبو ظبي".

بدوره قال رئيس لجنة الحكام سلون رحيم لوكالة شفق نيوز، إن "المستوى التحكيمي كان مميزا"، مبيناً ان "العراق يطمح ان يكون رقما صعبا في المحافل الدولية".

واشار الى ان "الكثير من المشاركين في هذه البطولة سيكونون النواة الرئيسية للمنتخب الوطني للعبة، مشيرا الى ان "البطولة بدأت يوم أمس واختتمت اليوم".