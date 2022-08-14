اختتام بطولة العراق لرفع الأثقال البارالمبية بتفوق نسوي واضح

شفق نيوز / اختتمت في العاصمة بغداد، يوم الأحد، بطولة العراق لرفع الأثقال البارالمبي، وذلك بمشاركة واسعة لأندية البلاد كافة.

وانطلقت البطولة، أمس السبت، في العاصمة بغداد، وشهدت منافسات قوية بين الرباعات اللاتي شاركن في البطولة من بغداد وبقية المحافظات.

وقالت المنسقة الإعلامية للجنة النسوية، في اللجنة البارالمبية، سميرة شاكر، لوكالة شفق نيوز، إن "منافسات البطولة للسيدات أسفرت عن تتويج الرباعة (داخاز) من أربيل بالمركز الأول، لتحصل على الوسام الذهبي، كما فازت الرباعة (زهراء غربي) في وزن 67 بالمركز الأول، وحصلت على الوسام الذهبي أيضاً".

وأضافت شاكر، أن "في وزن 79، فازت الرباعة (غرام رعد) بالمركز الأول وحصلت على الوسام الذهبي، كما فازت الرباعة (رسل عبد الرازق) في وزن 86، بالمركز الأول لتحصل على الوسام الذهبي هي الأخرى".

وأوضحت أن "اتحاد رفع الأثقال، أطلق اسم المؤسس والبطل الدولي (حسن رضا السعدي) على بطولة هذا العام، لغرض استذكارهم وهم أحياء"، مبينة أن "البطولة اقيمت في القاعة الرياضية بمقر اللجنة البارالمبية العراقية، ضمن منطقة البنوك شرقي العاصمة بغداد، لتعد باكورة بطولات العراق لهذا الموسم لرياضة المعاقين".