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اختتام بطولة الاندية العراقية بالكيك بوكسنغ

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-12T15:49:55+0000
اختتام بطولة الاندية العراقية بالكيك بوكسنغ

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي للكيك بوكسنغ، يوم السبت، اختتام بطولة الأندية العراقية بمشاركة 130 لاعباً من 20 نادياً.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن البطولة اختتمت على قاعة نادي الكوفة الرياضي، حيث تنافس اللاعبون على ثلاثة انظمة هي الكيك لايت، ولايت كونتاكت، وبوينت فايتنك.

وبين أن النتائج لنظام كيك لايت، أسفرت عن فوز نادي السلام بالمركز الاول جامعا 18 نقطة، وحل بالمركز الثاني نادي الكاظمية جامعا 14 نقطة، وفي المركز الثالث نادي الصحة جامعا 14 نقطة.

واشار الى ان نتائج نظام لايت كونتاكت، فقد توج بالمركز الأول نادي سامراء جامعا 20 نقطة، وحل بالمركز الثاني نادي الصحة جامعا 18 نقطة، وجاء بالمركز الثالث نادي الكوفة جمعا 16 نقطة.

واوضح الاتحاد ان نتائج نظام البوينت فايت، فاز بالمركز الأول فيه نادي الحدود جامعا 36، وجاء بالمركز الثاني نادي الحسنين جامعا 18 نقطة، ووحل بالمركز الثالث نادي الكاظمية جامعا 8 نقاط.

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