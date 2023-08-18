اختتام المؤتمرات الانتخابية للجان الاولمبية الفرعية في عموم العراق

شفق نيوز/ اختتمت، اليوم الجمعة، المؤتمرات الانتخابية في عموم محافظات العراق بإقامتها مؤتمري محافظتي اربيل والسليمانية.

وأجريت جميع المؤتمرات على وفق النظام الداخلي لفروع اللجنة الأولمبية المعدّل والذي أقرّته الجمعية العامة للجنة الأولمبية في مؤتمرها الاستثنائي الأخير العام المنصرم.

واسفر نتائج المؤتمر الانتخابي لفرع اللجنة الأولمبية في أربيل عاصمة إقليم كوردستان التي جرت مساء اليوم الجمعة عن انتخاب زندي جبار عزيز رئيساً لفرع اللجنة الأولمبية في محافظة أربيل، فيما فاز أحمد محمد حسن بمنصب نائب الرئيس وحصلت تارين سرباز عمر على منصب العضو النسوي في فرع اللجنة الأولمبية في المحافظة.

وفي انتخابات اللجنة الاولمبية الفرعية بالسليمانية التي سبقت انتخابات أربيل أسفرت عن فوز ديار محمد صديق بمنصب الرئيس، وجمال علي عزيز بمنصب نائب الرئيس، وئالا عثمان محي الدين للعنصر النسوي.

واختتمت اليوم الجمعة المؤتمرات الانتخابية في عموم محافظات البلاد بإقامتها مؤتمري محافظتي السليمانية وأربيل كاخر مؤتمرين انتخابيين.