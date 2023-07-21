اختتام الدوري الممتاز بفوز اربيل والنفط والطلبة

شفق نيوز/ اختتمت مساء اليوم الجمعة، منافسات الدوري العراقي الممتاز للموسم 2022-2023.

وكان مقررا اقامة مباراة اربيل وضيفه القاسم في نفس الوقت إلا أن القاسم لم يحضر لمدة عشرة دقائق لينهي حكم اللقاء ويعتبر القاسم خاسرا بثلاثة أهداف.

وبهذه النتيجة رفع اربيل رصيده للنقطة 58 بالمركز السادس وتجمد رصيد القاسم عند النقطة 40 بالمركز السادس عشر .

وقال مدير اعلام نادي القاسم نوفل الجنابي لوكالة شفق نيوز، إن "ادارة النادي قدمت التماساً للاتحاد العراقي لكرة القدم شرح خلاله الظرف المادي الصعب للنادي الذي صعّب من وصول الفريق الى اربيل لخوض لقاء اليوم، وسننتظر قراره بهذا الشأن".

وفاز فريق نادي النفط على مضيفه فريق نادي الكهرباء بهدف دون مقابل ، وجرت المباراة على ملعب الشعب الدولي .

سجل النفط هدفه الوحيد في الدقيقة 30 عن طريق اللاعب حسن داخل .

وبهذه النتيجة رفع النفط رصيده للنقطة 40 بالمركز 17، وتجمد رصيد الكهرباء عند النقطة 62 بالمركز الخامس.

كما فاز فريق نادي الطلبة على مضيفه فريق نادي النجف بهدفين لهدف، وجرت المباراة على ملعب نادي النجف الدولي.

سجل فريق الطلبة أولا بهدف معاكس وغلط دفاعي من قبل اللاعب ستار جبار، وفي الدقيقة 45+3 جاء هدف التعديل للنجف من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب محمد زامل، وجاء هدف التقدم للطلبة عن طريق مروان حسين بالدقيقة 90.