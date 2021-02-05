اختتام الجولة السابعة عشر لدوري كرة القدم الممتاز بخمس مباريات

شفق نيوز/ تختتم منافسات الجولة السابعة عشر للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، يوم الجمعة، بخمسة لقاءات بين الفرق المتنافسة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن أولى المباراة ستقام على ملعب فريق نادي زاخو الذي سيضيف فريق نادي السماوة، في الساعة الواحدة ظهراً، فيما يتقابل فريق نادي النفط مع الحدود على ملعب التاجي في الساعة الثانية ظهراً.

وأشار إلى أن فريق نادي امانة بغداد سيواجه على ملعبه فريق النجف في الساعة الثالثة والربع، وسيشهد ملعب الشعب الدولي لقاء فريق نادي الزوراء وضيفه فريق نفط ميسان في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، مضيفاً أن مباراة الختام ستكون بين فريق نادي نفط الوسط وفريق نادي القاسم على ملعب النجف الدولي في تمام الساعة السابعة وخمس واربعين دقيقة.