اختتام الجولة الثانية من منافسات دوري الصالات الممتاز  

شفق نيوز/ اختتمت الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز لكرة الصالات، اليوم الأحد، حيث أقيمت سبع مباريات ضمن الجولة، شهدت أربعة انتصارات مقابل ثلاثة تعادلات .

واحتضنت قاعة الشباب مباراة فريق الشرطة ونظيره الجنوب، وأسفرت عن فوز الأول بـ12 هدفاً مقابل أربعة أهداف. كما انتهت مباراة نفط الوسط وضيفه بلدية البصرة بفوز الأول بستة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت الفريقين في قاعة التضامن.

وفي مباراة أخرى، حقق فريق آليات الشرطة الفوز على نظيره الظفر بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جرت في قاعة الأعظمية.

وتغلب فريق غاز الجنوب على الشباب البصري بثلاثة أهداف نظيفة، بينما تقاسم فريقا الحشد الشعبي والمرور نقاط المباراة التي جمعتهما في قاعة الحكيم، وانتهت على وقع التعادل الإيجابي بنتيجة (3 – 3).

وفي النتيجة نفسها، تعادل فريقا أمانة بغداد وضيفه نفط البصرة في المباراة التي ضيفتها قاعة الشباب، في حين انتهت مباراة الجيش ومصافي الوسط بالتعادل الإيجابي (2 – 2)، وجرت على قاعة الجيش.