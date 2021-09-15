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اختتام بطولة أندية العراق للسلة في الفلوجة

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-15T13:40:27+0000
اختتام بطولة أندية العراق للسلة في الفلوجة

شفق نيوز / اختتمت بطولة أندية العراق المفتوحة 3x3 لكرة السلة، يوم الأربعاء، في مدينة الفلوجة ضمن محافظة الأنبار.

وأسفرت نتائج المنافسات عن تتويج فريق الفهود بالمركز الأول، فيما حل فريق النجوم بالمركز الثاني، بينما جاء فريق نجوم عنه، بالمركز الثالث.

وقال رئيس الاتحاد حسين العميدي، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد قرر إقامة البطولة التي أطلق عليها بطولة (فلوجة الصمود) بمدينة الفلوجة بمشاركة (12) فريقاً"، موضحاً أنها تقام لأول مرة في هذه المدينة الصامدة من أجل نشر اللعبة في انحاء العراق.

وأضاف العميدي، أن "الاتحاد الدولي بارك لنا هذه الخطوة وقام لأول مرة بنقل المباراة مباشر على موقع الاتحاد الدولي دعماً منه للعراق ليطلع العالم على أن العراق واحداً لا يتجزأ وانه قادر على إقامة البطولات رغم الظروف الصعبة".

يذكر أن المنافسات أقيمت في كورنيش الصناعة بمدينة الفلوجة التابعة لمحافظة الأنبار.

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