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احمد صلاح يؤكد استعداده للعمل مع أي مدرب يقود المنتخب العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-09T09:10:13+0000
احمد صلاح يؤكد استعداده للعمل مع أي مدرب يقود المنتخب العراقي

شفق نيوز/ اكد المدرب المساعد للمنتخب العراقي، احمد صلاح، يوم الاربعاء، استعداده للعمل مع مدرب يقود المنتخب في المباريات المتبقية ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال صلاح لوكالة شفق نيوز، ان "اي مدرب يكلف لقيادة المنتخب الوطني فانا مستعد للتعاون معه خدمة للكرة العراقية، ونحن بانتظار تسمية الاتحاد العراقي لكرة القدم لهذا المدرب".

واضاف "الواجب الوطني من اولويات عملي الذي اسعى من خلاله لخدمة الكرة العراقية مع اي مدرب، والاسماء المطروحة لقيادة المنتخب في مباراتي الامارات وسوريا جميعها محترمة وقدمت الكثير للكرة العراقية خلال مشوارها".

واشاد صلاح بمبادرة الاتحاد بتسميته وزميله رزاق فرحان كمدربين مساعدين في المنتخب، مشيرا الى ان "تسمية مدربين شباب للمنتخب العراقي الأول والمنتخبات الاخرى خطوة جيدة لتأسيس جيل من المدربين العراقيين ووضعهم على الطريق الصحيح".

يشار إلى أن الأسماء المرشحة لقيادة المنتخب العراقي من المدربين المحليين، هم كل من: أيوب أوديشو، وعبد الغني شهد، وراضي شنيشل، وباسم قاسم.

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