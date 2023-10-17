احمد صلاح يفاجئ الشرطة ويستقل والادارة تناقش اربعة بدلاء

شفق نيوز/ اعلنت إدارة نادي الشرطة الرياضي، يوم الثلاثاء، عن استقالة المدرب احمد صلاح من تدريب نادي كرة القدم، بطل دوري الموسم السابق.

وقال علاء بحر العلوم عضو ادارة النادي لوكالة شفق نيوز، ان ادارة النادي تفاجأت باستقالة المدرب احمد صلاح لأسباب لم يذكرها بعد.

واضاف ان الادارة اتخذت اجراءات سريعة، ورشحت اربعة مدربين من بينهم المدرب التونسي فوزي البنزرتي لاختيار احدهم للمهمة.

واضاف ان الادارة ستجتمع يوم غد الاربعاء مع اللجنة الفنية لمناقشة اختيار احد المدربين الاربعة لقيادة الفريق في دوري النخبة للموسم 2023-2024.

واشار الى ان ادارة النادي وفرت كل احتياجات المدرب احمد صلاح ولم تبخل بشيء لتهيئة الفريق كما انها لم تقصر معه ابدا، لكنها تفاجأت بتقديم الاستقالة التي عدها المدرب شخصية دون ذكر الأسباب.

وختم ان ادارة نادي الشرطة تقدم الشكر للمدرب احمد صلاح لخدمته للفريق والتتويج معه بلقب دوري الموسم الماضي وتتمنى له التوفيق بمهمته المقبلة.