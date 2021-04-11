احمد صلاح مدربا جديدا للكهرباء خلفاً لعباس عطية

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي الكهرباء، يوم الأحد، تسمية المدرب احمد صلاح مدربا لفريق الكهرباء خلفاً للمستقيل عباس عطية.

وقال ماجد حميد عضو إدارة النادي لوكالة شفق نيوز؛ ان الادارة ناقشت في اجتماعها السير المهنية لعدد من المدربين ووقع الاختيار على المدرب احمد صلاح لقيادة النادي.

واوضح ان المدرب سيتسلم مهمته اعتبارا من يوم غد، معربا عن أمله بأن يوفق في قيادة الفريق بشكل جيد.

واوضح ان الادارة وبالرغم من استقالة عباس عطية إلا أنها بقيت متمسكة بإمكانياته وطلبت منه أن يكون مستشاراً فنيا للفريق.

واشار الى ان الفريق قدم مستويات جيدة لكن الحظ لم يحالفه في تحقيق الفوز لينزف نقاطه لاسيما في المباريات الاخيرة.

وكان فريق الكهرباء خسر مباراته الاخيرة امام زاخو بهدفين لهدف ضمن مباريات الجولة الـ27.