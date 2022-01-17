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احمد صلاح: درجال سيحسم الموضوع وسألتحق بتدريبات المنتخب اليوم

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-17T09:41:29+0000
احمد صلاح: درجال سيحسم الموضوع وسألتحق بتدريبات المنتخب اليوم

شفق نيوز/ أكد المدرب المساعد للمنتخب العراقي لكرة القدم ونادي الشرطة أحمد صلاح يوم الاثنين، بأن موضوع تواجده سيكون وارداً ضمن الجهاز الفني للمنتخب في تدريبات اليوم.

وقال صلاح لوكالة شفق نيوز؛ انه سيكون ضمن الجهاز الفني للمنتخب العراقي في أول تجمع له اليوم في بغداد تحت اشراف المدرب بيتروفيتش استعدادا للقاء أوغندا في الحادي والعشرين من الشهر الحالي.

واضاف صلاح؛ ان سبب تأخير حسم الموضوع هو بسبب سفر رئيس اتحاد الكرة خارج العراق وانه عاد الى بغداد وسيتوصل إلى اتفاق مع ادارة نادي الشرطة.

وبين أن "اليوم سيكون في أول مهمة له مع المنتخب الوطني"، لافتاً إلى أنه "شرف كبير لي ان اخدم العراق في مجالي وساعمل من اجل انجاح مهمة المنتخب الى جانب الاتحاد والمدرب واللاعبين".

وكان رئيس نادي الشرطة اعترض على طريقة تسمية مدرب الشرطة المساعد احمد صلاح مساعدا في المنتخب العراقي.

واكد ان الادارة لم تتسلم أي خطاب رسمي أو أي مفاتحة رسمية من قبل اتحاد الكرة حسب الاتفاقات الاصولية انما تم تبليغ المدرب شخصياً دون الرجوع لإدارة النادي وهذا خطأ إداري كبير.

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