احمد خلف يعتذر من تكملة المشوار مع الطلبة ويكشف الاسباب

شفق نيوز/ كشف أحمد خلف مدرب فريق نادي الطلبة الرياضي، يوم السبت، الأسباب التي دفعته للاستقالة من تدريب الفريق بشكل نهائي.

وقال خلف في حديث لوكالة شفق نيوز؛ انه من الصعب ان تتواصل مع النادي ما لم تتوفر الارضية الصالحة ومقومات النجاح للفريق .

واشار الى انه ابلغ النادي قبل اسبوع انه سيترك الفريق بعد لقاء الكرخ لأن العمل أصبح صعبا واللاعبين باتوا ليس بامكانهم العطاء بسبب عدم تسلم مستحقاتهم المالية رغم الوعود.

واضاف انه لا يستطيع أن يملي على لاعبيه الذين يأتون للتمرين والمباريات بروحية يائسة محبطة.

وتابع؛ ان الادارة عجزت من الحصول على الأموال من وزارة التعليم العالي ولاتوجد اية بوادر تبعث الأمل لصرف المستحقات مستقبلا.

واكد بانه التقى بالادارة ورفض العودة لتدريب النادي، وانه سيغيب عن قيادة الفريق امام اربيل في اربيل الاربعاء المقبل.