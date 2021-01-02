سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

احمد خلف يعتذر من تكملة المشوار مع الطلبة ويكشف الاسباب

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-02T12:14:32+0000
احمد خلف يعتذر من تكملة المشوار مع الطلبة ويكشف الاسباب

شفق نيوز/ كشف أحمد خلف مدرب فريق نادي الطلبة الرياضي، يوم السبت، الأسباب التي دفعته للاستقالة من تدريب الفريق بشكل نهائي.

وقال خلف في حديث لوكالة شفق نيوز؛ انه من الصعب ان تتواصل مع النادي ما لم تتوفر الارضية الصالحة ومقومات النجاح للفريق .

واشار الى انه ابلغ النادي قبل اسبوع انه سيترك الفريق بعد لقاء الكرخ لأن العمل أصبح صعبا واللاعبين باتوا ليس بامكانهم العطاء بسبب عدم تسلم مستحقاتهم المالية رغم الوعود.

واضاف انه لا يستطيع أن يملي على لاعبيه الذين يأتون للتمرين والمباريات بروحية يائسة محبطة.

وتابع؛ ان الادارة عجزت من الحصول على الأموال من وزارة التعليم العالي ولاتوجد اية بوادر تبعث الأمل لصرف المستحقات مستقبلا.

واكد بانه التقى بالادارة ورفض العودة لتدريب النادي، وانه سيغيب عن قيادة الفريق امام اربيل في اربيل الاربعاء المقبل.

related

فوز للطلبة وتعادلان في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز

Date: 2020-11-23 13:36:34
فوز للطلبة وتعادلان في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز

أربع مواجهات في انطلاق الجولة العاشرة لدوري الكرة الممتاز

Date: 2020-12-21 07:48:28
أربع مواجهات في انطلاق الجولة العاشرة لدوري الكرة الممتاز

النجف يقفز الى المركز الثامن بعد فوزه على الميناء بالدوري الممتاز

Date: 2020-11-23 13:02:03
النجف يقفز الى المركز الثامن بعد فوزه على الميناء بالدوري الممتاز

التطبيعية تقرر منح أندية الدوري العراقي جزءا من حقوق البث

Date: 2020-12-09 14:26:33
التطبيعية تقرر منح أندية الدوري العراقي جزءا من حقوق البث

الزوراء يفوز على الجوية بالكلاسيكو العراقي

Date: 2019-07-09 21:54:48
الزوراء يفوز على الجوية بالكلاسيكو العراقي

تغريم لاعب الجوية لؤي العاني 4 ملايين دينار وتحرمه 4 مباريات

Date: 2020-12-28 12:55:27
تغريم لاعب الجوية لؤي العاني 4 ملايين دينار وتحرمه 4 مباريات

شرار حيدر يكشف عن علاقة "فيروس كورونا" بخسارات نادي الكرخ

Date: 2020-11-29 08:47:46
شرار حيدر يكشف عن علاقة "فيروس كورونا" بخسارات نادي الكرخ

التطبيعية تحدد منتصف شباط المقبل موعداً لانطلاق المرحلة الثانية من دوري الكرة الممتاز

Date: 2020-12-17 11:40:30
التطبيعية تحدد منتصف شباط المقبل موعداً لانطلاق المرحلة الثانية من دوري الكرة الممتاز