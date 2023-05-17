احداهما شابتها احداث شغب.. نادي القاسم يفوز على كربلاء ونوروز يقهر نفط ميسان في الدوري الممتاز

شفق نيوز / تمكن فريق نادي القاسم من تحقيق الفوز على فريق نادي كربلاء بنتيجة 3-1في انطلاق منافسات الجولة 29 لدوري الكرة الممتاز، في مباراة شابتها احداث شغب، فيما تغلب نوروز على نفط ميسان بهدفين مقابل هدف واحد.

وفي المباراة التي جرت في الساعة الرابعة النصف عصرا على ملعب النجف الدولي، سجل فريق نادي القاسم هدفه الاول في الدقيقة 23 من الشوط الاول عن طريق عمار داخل، واضاف احمد تركي هدفه الثاني للقاسم في الدقيقة 58 من عمر اللقاء، وقلص كربلاء النتيجة في الدقيقة 66 عن طريق نور المصطفى ، فيما عاد كرار علاء لتسجيل الهدف الثالث لفريق القاسم في الدقيقة 90+4.

وشهد اللقاء قبل نهايته بثوان شغباً واشتباكاً بين جمهور فريقي كربلاء والقاسم في ارضية الملعب وتدخل قوة امن الملاعب ليفك النزاع بين الجانبين .

وبهذه النتيجة رفع فريق نادي القاسم رصيده للنقطة 28 بالمركز 17 ، وتجمد رصيد كربلاء عند النقطة 40 بالمركز السابع .

وفي نفس الوقت ضمن المنافسات ذاتها فاز فريق نادي نوروز على فريق نادي نفط ميسان بنتيجة 2-1، وجرت المباراة على ملعب السليمانية.

سجل الهدفين الاول والثاني لنوروز المحترف اوفلابي اوكيكي في الدقيقة 56 والدقيقة 69 وسجل نفط ميسان هدف التقليص في الدقيقة 85 عن طريق يونس عبد.

وبهذه النتيجة رفع نوروز رصيده للنقطة 38 بالمركز الثاني عشر، وتجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة 39 بالمركز العاشر.