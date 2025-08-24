احتل المركز الثامن.. العراق يخسر أمام الكويت ببطولة كرة الطائرة العربية

شفق نيوز- بغداد

اختتم المنتخب العراقي للناشئين بالكرة الطائرة، يوم الأحد، مشاركته ضمن البطولة العربية الـ17 لمنتخبات الناشئين للكرة الطائرة الجارية بالاردن، بخسارته أمام الكويت.

وجرت المباراة مساء اليوم، في صالة قصر الرياضة في العاصمة الأردنية عمان.

وخسر المنتخب العراقي أمام المنتخب الكويتي بثلاثة أشواط من دون رد، في مباراة جرت بين المنتخبين اليوم في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن من البطولة.

ليأتي المنتخب العراقي بعد خسارته اليوم بالمركز الثامن والأخير في البطولة العربية، ولعب في البطولة ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات البحرين وفلسطين والكويت.