احتفاء بفوزه بخليجي 25 .. تعرف على هدايا الصدر والفياض والعامري للمنتخب

شفق نيوز / كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، عن مجمل الهدايا التي تلقاها طاقم المنتخب العراقي من قبل سياسيين ومؤسسات دينية بعد فوزه ببطولة خليجي 25 التي جرت في محافظة البصرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "لاعبي المنتخب العراقي الفائز ببطولة خليجي 25 تلقوا هدايا من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بلغت (10) الاف دولار لكل فرد منهم مع بعض الساعات والخواتم".

وأضاف المصدر أن "العتبة العلوية اهدت اللاعبين والملاك التدريبي للمنتخب العراقي خواتم أيضاً".

وكان لاعبو المنتخب العراقي ظهروا في مقطع فيديو يطلبون لقاء زعيم التيار الصدري، الذي التقاهم بعد ذلك ووجه لهم بعض النصائح كما تناولتها تسجيلات للقاء، لتُظهر صور أخرى وجود الملاك التدريبي للمنتخب في ضريح الامام علي في النجف.

وأضاف المصدر أن "رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أهدى لاعبي المنتخب العراقي مبلغ (10) ملايين دينار لكل لاعب منهم، مع مسدس وهوية حمل السلاح، فيما اهداهم زعيم تحالف الفتح هادي العامري (50) هاتفاً جوالاً (موبايلات) من نوع (آي فون 14 برو ماكس)، وأقام مأدبة عشاء على شرف الفريق".

وتابع المصدر أن محافظ البصرة أسعد العيداني الذي رافق الفريق من البصرة الى بغداد والنجف لحضور التكريم ، اهدى الفريق العراقي الفائز ببطولة خليجي 25 سيارات من نوع (رانج روفر).

وكان المنتخب العراقي لكرة القدم قد حقق الفوز ببطولة خليجي 25 التي احتضنتها محافظة البصرة للفترة من (6-19) كانون الثاني الجاري، بعد فوزه في المباراة النهائية على الفريق العُماني بنتيجة (3-2)، لينطلق الاحتفاء بفوزهم شعبياً ورسمياً، بعد أكثر من 4 عقود على غاب فيها تنظيم البطولة عن العراق.