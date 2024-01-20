احتفال "مزدوج" لآليات الشرطة.. أربعة أندية تتأهل للدرجة الاولى بكرة السلة

شفق نيوز/ تأهلت اربعة اندية عراقية، اليوم السبت، إلى مصاف دوري الدرجة الاولى لكرة السلة للموسم المقبل، وهي نادي آليات الشرطة أولاً، وسابيس ثانياً، والجماهير ثالثاً، ثم الشباب البصري رابعاً.

وحقق فريق آليات الشرطة الفوز على فريق سابيس في المباراة النهائية لتحديد المركزين الأول والثاني لدوري الدرجة الثانية بنتيجة 60-54 نقطة.

وجرت المباراة مساء اليوم في قاعة الشعب للألعاب الرياضية بالعاصمة بغداد،

وتوج فريق اليات الشرطة بطلاً لدوري الدرجة الثانية لكرة السلة ليصبح على رأس ترتيب الفرق المتأهلة إلى الدرجة الأولى.