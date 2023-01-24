احتفالا بحصوله على كأس خليجي.. المنتخب العراقي يصل اربيل

شفق نيوز/ وصل المنتخب العراقي لكرة القدم وكادره التدريبي، عصر اليوم الثلاثاء، إلى عاصمة إقليم كوردستان أربيل للاحتفاء بفوزه بكأس بطولة الخليج بنسختها الخامسة والعشرين.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز أن المنتخب العراقي وصل إلى مطار أربيل الدولي وكان في استقباله رئيس ديوان رئاسة الإقليم فوزي حريري، ومحافظ اربيل اوميد خوشناو، وقائممقام اربيل نبز عبد الحميد، والرئيس السابق للاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود، ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم الاسبق حسين سعيد.