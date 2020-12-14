سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

احتفالا بالافتتاح.. التطبيعية تعد بإقامة مباراة دولية في ملعب مدينة الصدر

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-14T04:57:54+0000
احتفالا بالافتتاح.. التطبيعية تعد بإقامة مباراة دولية في ملعب مدينة الصدر

شفق نيوز/ أكد اياد بنيان رئيس الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، يوم الاثنين، ان التطبيعية تترقب افتتاح ملعب مدينة الصدر في منطقة الحبيبية بالعاصمة بغداد، بغية مفاتحة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاستحصال الموافقة على استقدام منتخب أجنبي لمواجهة منتخبنا الوطني على ارض العراق.

وقال بنيان لوكالة شفق نيوز؛ إن الاتحاد فاتح اتحادات دول مختلفة بشكل شفهي للحضور الى بغداد، مشيرا الى ان موافقات مبدئية حصلت من بعض الاتحادات للحضور الى العراق وخوض مباراة ودية في يوم افتتاح ملعب مدينة الصدر.

ولفت إلى أن التطبيعية تجري محاولات اخرى مع الاتحاد الآسيوي لإقناعه برفع الحظر عن ملاعبنا الكروية الاخرى لاستضافة مباريات وبطولات دولية، لاسيما بعد عودة الأوضاع المستقرة للبلد و امتلاكنا ملاعب على مستوى عال.

related

التطبيعية تحدد موعد مهرجان البراعم لكرة القدم على ملعب الشعب الدولي

Date: 2020-12-05 12:47:41
التطبيعية تحدد موعد مهرجان البراعم لكرة القدم على ملعب الشعب الدولي

التطبيعية تخفق بالحصول على موافقة لدخول الجمهور إلى مدرجات الملاعب

Date: 2020-12-06 08:31:42
التطبيعية تخفق بالحصول على موافقة لدخول الجمهور إلى مدرجات الملاعب

التطبيعية تقرر منح أندية الدوري العراقي جزءا من حقوق البث

Date: 2020-12-09 14:26:33
التطبيعية تقرر منح أندية الدوري العراقي جزءا من حقوق البث

التطبيعية تطلب من خلية الأزمة السماح بدخول الجماهير لمباريات الدوري

Date: 2020-12-09 17:15:53
التطبيعية تطلب من خلية الأزمة السماح بدخول الجماهير لمباريات الدوري

علي عدنان يشيد بالتطبيعية.. وبنيان يصفه بـ"ايقونة المنتخب الوطني"

Date: 2020-12-13 07:11:53
علي عدنان يشيد بالتطبيعية.. وبنيان يصفه بـ"ايقونة المنتخب الوطني"

التطبيعية تعاقب فريق الحشد

Date: 2020-12-13 14:30:41
التطبيعية تعاقب فريق الحشد

الإتحاد الآسيوي: سبّاقون في مساندة حق العراق باستضافة المباريات الدولية

Date: 2019-08-20 15:28:50
الإتحاد الآسيوي: سبّاقون في مساندة حق العراق باستضافة المباريات الدولية