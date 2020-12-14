احتفالا بالافتتاح.. التطبيعية تعد بإقامة مباراة دولية في ملعب مدينة الصدر

شفق نيوز/ أكد اياد بنيان رئيس الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، يوم الاثنين، ان التطبيعية تترقب افتتاح ملعب مدينة الصدر في منطقة الحبيبية بالعاصمة بغداد، بغية مفاتحة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاستحصال الموافقة على استقدام منتخب أجنبي لمواجهة منتخبنا الوطني على ارض العراق.

وقال بنيان لوكالة شفق نيوز؛ إن الاتحاد فاتح اتحادات دول مختلفة بشكل شفهي للحضور الى بغداد، مشيرا الى ان موافقات مبدئية حصلت من بعض الاتحادات للحضور الى العراق وخوض مباراة ودية في يوم افتتاح ملعب مدينة الصدر.

ولفت إلى أن التطبيعية تجري محاولات اخرى مع الاتحاد الآسيوي لإقناعه برفع الحظر عن ملاعبنا الكروية الاخرى لاستضافة مباريات وبطولات دولية، لاسيما بعد عودة الأوضاع المستقرة للبلد و امتلاكنا ملاعب على مستوى عال.