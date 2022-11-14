احتفالا باستدعائه إلى كأس العالم .. فالفيردي يقيم حفلاً تجاوز 300 الف يورو

شفق نيوز / أنفق لاعب وسط نادي ريال مدريد فيديريكو فالفيردي ما يقرب من 300 ألف يورو للاحتفال بوجوده على رأس قائمة منتخب أوروغواي في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ويُصنف اللاعب حاليًا كأفضل لاعب خط وسط في العالم- حيث كانت بداية موسمه مع ريال مدريد رائعة ويحاول الآن مواصلة تقديم مستواه الجيد في كأس العالم.

ونشرت صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية المقربة من فريق ريال مدريد، أن فالفيردي كلف حفلاً أقامه مؤخراً ما يزيد على 300 ألف يورو، فيما أشارت إلى أن "الحفل جاء بعد إعلان قائمة أوروغواي التي ستلعب في كأس العالم، وأيضًا الاحتفال بأنه الآن أفضل لاعب خط وسط في العالم. كيف لا تتفاخر".

وبينت الصحيفة أن "القول بأن فالفيردي الآن أفضل لاعب خط وسط في العالم ليس جرأة. فأهدافه وتمريراته الحاسمة في أكثر من مباراة مع ريال مدريد كانت سبباً في تفوق الفريق الملكي، فهو لم يعد مجرد لاعب يسهم بدنيًا فقط مع الفريق، بل أصبح هدافاً وصانع ألعاب أيضًا".

ويلعب منتخب أوروغواي ضمن المجموعة الثامنة من كأس العالم رفقة منتخبات البرتغال وغانا وكوريا الجنوبية.

وتواجد ضمن القائمة فيديريكو فالفيردي، لاعب ريال مدريد، بالإضافة إلى داروين نونيز، لاعب ليفربول الإنجليزي.

كما جاء المهاجمان المخضرمان لويس سواريز وإدينسون كافاني على رأس القائمة النهائية لمنتخب أوروغواي التي جرى الإعلان عنها يوم الجمعة الماضي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

ويحظى منتخب أوروغواي بمزيج قوي بين الخبرة والشباب، وقد ضمت القائمة فيديريكو فالفيردي (24 عاماً) المتألق في صفوف ريال مدريد الإسباني.

ويأتي كافاني وفالفيردي ضمن قائمة من لاعبي الدوري الإسباني الذين ضمتهم قائمة أوروغواي، حيث تشمل القائمة أيضاً لاعبي قلب الدفاع رونالد أراوخو، من برشلونة، وخوسيه خيمينيز من أتلتيكو مدريد.

وضمت القائمة من الدوري الإنجليزي الممتاز، داروين نونيز لاعب ليفربول، ورودريغو بنتاكور لاعب توتنهام، وفاكوندو بيليستري لاعب مانشستر يونايتد.

ومن الدوري الإيطالي، ضمت القائمة ماتياس أوليفيرا لاعب نابولي، وماتياس فينا لاعب روما، وماتياس فيسينو لاعب لاتسيو.

ويستهل منتخب أوروغواي مشواره في المونديال بمواجهة منتخب كوريا الجنوبية يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني، ثم يواجه نظيره البرتغالي يوم 28 من الشهر ذاته، ويلتقي نظيره الغاني في الثاني من ديسمبر/كانون الأول.