احتضنتها السليمانية.. اختتام ناجح لبطولة اندية العراق لالعاب القوى

شفق نيوز/ توج نادي الجيش لفئة الرجال ببطولة اندية ومؤسسات العراق لألعاب القوى الدور الثاني، والذي اختتمت منافساتها في مدينة السليمانية بمشاركة 550 رياضياً يمثلون 77 نادياً ولكلا الجنسين.

وشهد هذا الدور تحطيم 3 أرقام قياسية عراقية في فعالية السباعي ورمي المطرقة، واحتل نادي الجيش المركز الأول بعد ان جمع 276 نقطة، وحل نادي الشرطة ثانياً برصيد 251 نقطة، وجاء نادي الحشد ثالثاً برصيد 185 نقطة.

وفي فئة الشباب جاء نادي الحلة اولاً برصيد 254 نقطة ونصف النقطة، وحل البصرة ثانياً برصيد 158،5 نقطة، وجاءت بلدية الموصل ثالثاً برصيد 139 نقطة، أما في فئة الناشئين فقد توج بالمركز الأول نادي الحلة جامعاً 233،5 نقطة، وجاء مصافي الشمال ثانياً برصيد 172 نقطة، فيما احتل نادي السد المركز الثالث برصيد 55 نقطة.

وفي فئة السيدات فقد توج نادي البيشمركة اولاً جامعاً 210 نقطة، واحتل المركز الثاني فتاة نينوى برصيد 203 نقطة، واحتل المركز الثالث نادي شيروانة برصيد 52 نقطة.

وفي فئة الشابات فقد تصدر الترتيب نفط الشمال الذي جمع 181 نقطة، وحل نادي جيا السليمانية ثانياً برصيد 102 نقطة، ومن ثم فتاة نينوى بالمركز الثالث برصيد 62 نقطة.

وفي فئة الناشئات حل غاز الشمال اولاً برصيد 202 نقطة، وجاء نادي السلام بالمركز الثاني بعد أن جمع 181 نقطة، واحتل خانقين المركز الثالث برصيد 66 نقطة.

وقد شهدت البطولة تحطيم 3 أرقام قياسية عراقية أولها لفئة الرجال في فعالية رمي المطرقة حيث حقق الرياضي علي رزاق لفته من نادي الجيش رقماً عراقياً جديداً بلغ 61،78 مترا. وفي فعالية السباعي لفئة النساء فقد حققت اللاعبة بنين احمد من نادي السلام رقماً عراقياً جديداً بلغ 4118 نقطة.

وفي فئة الناشئات لنفس الفعالية فقد حققت شقيقتها اللاعبة رنين احمد من نادي السلام رقماً عراقياً جديداً بلغ 3789 نقطة.