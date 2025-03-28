احتراف أول لاعبة عراقية بـ"كرة اليد"

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي الفتاة كركوك، مساء الجمعة، عن تعاقد لاعبة النادي مع فريق المصيرة العماني.

وقالت رئيسة النادي، زينب السعدون، لوكالة شفق نيوز، إن "لاعبة فريق كرة اليد للسيدات بنادي فتاة كركوك، إيمان مغديد، انضمت لنادي المصيرة العُماني لتصبح اول لاعبة عراقية تحترف خارج البلاد.

ومثلت إيمان فريق فتاة كركوك ونالت معه لقب بطولة الدوري.

وبدأت إيمان، مشوارها في عام 2013 مع نادي فتاة أربيل، وساهمت في تحقيق إنجازات بارزة في موسمي 2015 و2016، حصل الفريق خلالها على المركز الأول على مستوى العراق وإقليم كوردستان.

وفي عام 2018، التحقت بصفوف نادي أربيل، وخلال فترة تواجدها معه، تمكن الفريق من تحقيق المراكز الأولى، كما شاركت في عدة بطولات عربية، بالإضافة إلى بطولات ودية دولية، منها بطولة ودية في بورغاليا وبطولة الكويت الودية.

وواصلت إيمان مغديد، تقديم الأداء المميز لمدة عامين مع ناديها فتاة كركوك الحالي، مما عزز مكانتها كإحدى الرياضيات البارزات في العراق.