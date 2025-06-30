احتدام المنافسة على المراكز المؤهلة لكأس السوبر العراقي والطلبة يحسم بطاقة العبور

شفق نيوز - بغداد

اقتربت منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم من خط النهاية، ومع تبقي جولة واحدة فقط، حسمت أربعة فرق تأهلها رسمياً إلى بطولة كأس السوبر العراقي، التي من المقرر انطلاقها في 19 آب/أغسطس المقبل، بمشاركة ستة فرق تمثل النخبة.

وتمكنت فرق الشرطة، الزوراء، زاخو، والطلبة من ضمان مقاعدها في البطولة المرتقبة، حيث توّج الشرطة رسمياً بلقب الدوري لموسم 2024-2025 بعد تصدره الترتيب برصيد 86 نقطة، تلاه الزوراء في المركز الثاني بـ77 نقطة، ثم زاخو ثالثًا بـ70 نقطة، فيما حسم الطلبة البطاقة الرابعة بعد فوزه الثمين على القاسم بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 63 نقطة ويضمن المركز الرابع.

وتبقى المنافسة مشتعلة على المركزين الخامس والسادس المؤهلين للسوبر، حيث يحتل القوة الجوية المركز الخامس برصيد 57 نقطة، يليه النفط في المركز السادس بـ56 نقطة، ثم الكرخ بـ55 نقطة، ودهوك ثامناً بـ54 نقطة، ما يجعل الجولة الأخيرة حاسمة في تحديد هوية الفريقين المتبقيين.

من جانب آخر، خرج فريقا نوروز (التاسع برصيد 52 نقطة) والقاسم (العاشر) رسمياً من سباق التأهل، بعد سلسلة نتائج سلبية أفقدتهما فرص المنافسة على بطاقات السوبر.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد أعلن إقامة بطولة كأس السوبر بصيغة جديدة، بمشاركة ستة فرق تمثل أفضل نتائج الدوري وكأس العراق.