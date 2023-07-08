احتدام المنافسة على الدوري العراقي.. المتصدر يتعثر والصقور والنوارس يطاردانه

شفق نيوز/ تحتدم المنافسة على الظفر بلقب الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، مع اقتراب جولات الحسم الاخيرة، خصوصاً بعد تعثر المتصدر نادي الشرطة امام كربلاء في الجولة الـ35.

وفجّر فريق كربلاء مفاجأة من العيار الثقيل حين تمكن من إلحاق الهزيمة بفريق الشرطة متصدر الدوري الكروي الممتاز بهدف دون رد.

وسجل هدف الفوز، اللاعب مشتاق طالب لكربلاء في الوقت القاتل (د 88)، ضمن منافسات الجولة 35 من منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم، حيث تمكن الفريق الكربلائي من استغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحه محققاً فوزه الذي رفعه الى المركز الثامن برصيد 49 نقطة، فيما تجمد رصيد فريق الشرطة عند النقطة 73 في صدارة الترتيب.

وتمكن فريق القوة الجوية من إحياء آماله في المنافسة على اللقب بعد الفوز على ضيفه فريق الكرخ بهدفين لهدف، رافعاً رصيده الى النقطة 69 وبفارق 4 نقاط عن الشرطة المتصدر، في المباراة التي ضيفها ملعب الشعب الدولي وانتهى شوطها الأول بتقدم القوة الجوية بهدف دون رد.

تقدم الصقور عن طريق المحترف كريس موغالو في الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بهذا الهدف، وفي الشوط الثاني عادل الكرخيون النتيجة عن طريق اللاعب حسن محمد في الدقيقة 53، وتمكن هداف فريق القوة الجوية مهند عبد الرحيم من احراز هدف التفوق لفريقه في الدقيقة 67.

وبهذا الفوز رفع الجوية رصيده الى 69 نقطة في وصافة الترتيب، فيما بقي رصيد الكرخ 47 نقطة تراجع على اثرها الى المركز 12، وعاد فريق الزوراء من البصرة بنقطة واحدة، بعد ان تعادل سلبياً بدون اهداف مع مضيفه نفط البصرة في ملعب الفيحاء، وبهذا التعادل أضاف كلا الفريقين نقطة الى رصيدهما، ورفع الزوراء رصيده الى النقطة 61 حافظ فيها على مركزه الثالث، فيما وصل رصيد نفط البصرة الى النقطة 39 في المركز 15.

وارتقى فريق الطلبة الى المركز الرابع بعد الفوز الذي تحقق على ضيفه فريق الصناعة بهدفين لهدف، في المباراة التي ضيفها ملعب الشعب الدولي وانتهى شوطها الأول بتقدم الطلاب بهدف دون رد حمل امضاء المحترف التونسي عدي بلحاج سجله في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني حصل فريق الصناعة على ضربة جزاء (د 63) سجل منها حيدر حسين هدف التعادل، ونتيجةً للضغط المتواصل من فريق الطلبة حصل على ضربة جزاء اضاعها لاعب المنتخب الأولمبي زيد تحسين في الدقيقة 72، وتواصل الهجوم الطلابي حتى حانت الدقيقة 86 لتحمل معها بشائر الفوز، حيث سجل هداف الفريق مروان حسين هدفاً في غاية الروعة من مقصية خلفية وضعها في المرمى معلناً عن هدف الفوز.

وبهذا الفوز رفع الطلاب رصيدهم الى 59 نقطة في المركز الرابع، وبفارق الأهداف عن فريق الكهرباء الذي تراجع الى المركز الخامس وبنفس الرصيد 59 نقطة، بعدما تعادل ايجابياً مع فريق دهوك بهدفين لكل منهما، في المباراة التي ضيفها ملعب دهوك وانتهى شوطها الأول بالتعادل بهدف لكل منهما.

تقدم الكهرباء عن طريق مهيمن سليم في الدقيقة 15، وعادل النتيجة لفريق دهوك زيار كوفند في الدقيقة 30، وفي الشوط الثاني تقدم الفريق الدهوكي في الدقيقة 58 بهدف المحترف كراهيدي يانيك، حاول بعدها فريق الكهرباء العودة الى المباراة من خلال الهجوم المباغت، وتمكن من تحقيق مبتغاه، حيث سجل المحترف ديمي داوده هدف التعديل في الدقيقة 85، ليعيد المباراة الى نقطة البداية.

وبهذا التعادل أضاف كلا منهما نقطة الى رصيده، ورفع الكهرباء رصيده الى 59 نقطة تراجع فيها الى المركز الخامس، وبنفس الطريقة رفع فريق دهوك رصيده الى 48 نقطة في المركز العاشر.

وتمكن فريق النفط من فرض نتيجة التعادل السلبي بدون اهداف على مضيفه فريق النجف، في المباراة التي جرت على ملعب النجف، والتي لم ترتق الى مستوى الوسط في الشوط الأول بسبب حرارة الجو، وفي الشوط الثاني تحسن الأداء قليلاً من قبل الفريقين في محاولة لتسجيل هدف السبق، لكن دون جدوى، بسبب التسرع وعدم التركيز، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي واضافة نقطة واحدة لرصيدهما، ورفع النجف رصيده الى 53 نقطة في المركز السادس، فيما وصل رصيد النفط عند النقطة 33 حافظ فيها على مركزه 18.

وواصل فريق أربيل سلسلة نتائجه الإيجابية بقيادة المدرب عباس عبيد وملاكه المساعد، حيث تمكن من تحقيق الفوز في دربي الشمال الذي جمعه بجاره فريق زاخو بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي جرت على ملعب فرانسو حريري وانتهى شوطها الأول بتقدم الضيوف بهدف علي حسين في الدقيقة 4 من بداية المباراة، وفي الشوط الثاني حاول الفريق الاربيلي العودة الى المباراة من خلال الزخم الهجومي، ومن كرة انطلق بها المتألق شيركو كريم وسددها قوية أرضية في اقصى الزاوية اليمنى للحارس معلناً عن هدف التعادل كان ذلك في الدقيقة 69، وتواصل المد الهجومي الاربيلي في محاولة للتقدم، وقبل انتهاء وقت المباراة بدقيقة واحدة (د 89) تمكن الهداف امجد راضي من تسجيل هدف التفوق لفريق أربيل مستفيداً من الكرة التي وصلت اليه في منطقة الجزاء وسددها أرضية على يمين الحارس معلناً عن هدف الفوز الثاني.

وبهذا الفوز رفع أربيل رصيده الى النقطة 52 ارتقى فيها الى المركز السابع، فيما تجمد رصيد زاخو عند النقطة 40 حافظ فيها على مركزه 14، وخطف نوروز نقاط المباراة الثمينة من مضيفه نفط الوسط، حين هزمه على ارضه وبين جموره بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت على ملعب النجف وانتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني تمكن الضيوف من تسجيل هدفين كانت كافية لتحقيق الفوز، وبهذا الفوز رفع نوروز رصيده الى 48 نقطة ارتقى فيها الى المركز التاسع، فيما تجمد رصيد نفط الوسط عند النقطة 36 في المركز 17.

وتمكن الحدود من تحقيق فوزاً مهماً على ضيفه نفط ميسان بثلاثة اهداف لهدف، في المباراة التي جرت على ملعب الشعب وانتهى شوطها الأول بتقدم الحدود بهدف وحيد، وفي الشوط الثاني تمكن الحدود من إضافة هدفين كانت كافية لخطف نقاط المباراة، ورفع الحدود رصيده الى 46 نقطة في المركز 13، فيما تجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة 47 في المركز 11، وفي دربي الفرات الأوسط والذي جمع الجارين القاسم والديوانية تمكن فريق القاسم من الفوز بثلاثية نظيفة رفع فيها رصيده الى 37 نقطة في المركز 16 فيما بقي الديوانية متذيلاً للترتيب برصيد 12 نقطة.