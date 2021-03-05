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احتجاز وفد نادي زاخو في بغداد

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-05T11:44:29+0000
احتجاز وفد نادي زاخو في بغداد

شفق نيوز/ منعت سيطرة الاعظمية الأمنية في العاصمة بغداد، فريق نادي زاخو من المرور والتوجه الى ملعب الشعب الدولي.

وقال مشرف الفريق شيفان عبدي لوكالة شفق نيوز، إن الفريق محتجز حاليا في مدخل الاعظمية عندما عبر جسر الكاظمية متوجها لملعب الشعب الدولي لخوض مباراته أمام نادي الشرطة ضمن الجولة 22 من الدوري الممتاز .

وبين ان وفد زاخو مازال عالقا قرب مرقد ابو حنيفة النعمان ولم يسمح لهم بالمرور .

واضاف ان السيطرة منعت مرورنا رغم إبلاغهم باننا مستثنون حسب أوامر من خلية الازمة والصحة الا ان رجال الامن رفضوا.

وابدى عبدي قلقه لاسيما ان المباراة اقتربت من الانطلاق ولابد ان يتهيأ اللاعبون قبل البدء.

وتتخذ السلطات الأمنية العراقية اجراءات امنية مشددة مع وصول بابا الفاتيكان إلى العاصمة بغداد.

 

 

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