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احتجاجاً على نقل المباراة.. غانم عريبي يعتذر عن رئاسة وفد المنتخب العراقي للإمارات

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-19T16:24:49+0000
احتجاجاً على نقل المباراة.. غانم عريبي يعتذر عن رئاسة وفد المنتخب العراقي للإمارات

شفق نيوز/ قرر عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، غانم عريبي، يوم السبت، عدم مرافقة وفد المنتخب العراقي إلى الإمارات، احتجاجاً على رفض الأخيرة أن يلعب منتخبها في بغداد.

وقال عريبي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه اعتذر من رئاسة وفد المنتخبِ الأولمبي العراقي الذي يروم الذهابَ الى الإمارات للمشاركةِ في بطولة دبي الكروية بمشاركة ثمانية منتخبات.

وجاءَ الاعتذار على خلفية نقل مباراة المنتخب العراقي ونظيره الإماراتي في التصفيات الآسيوية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم ٢٠٢٢ من ملعبِ المدينة الدولي إلى السعودية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر نقل مباراة منتخبيّ العراق والإمارات ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، إلى السعودية بعد أن وافق على أن تجري في ملعب المدينة بالعاصمة بغداد، مبرراً نقل المباراة بأن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم هو من طلب نقل المباراة على خلفية القصف الإيراني لمدينة أربيل الأسبوع الماضي.

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