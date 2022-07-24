احتجاجاً على "مجزرة برخ".. انسحاب عراقي جديد من دورة العاب التضامن الإسلامي بتركيا

شفق نيوز/ أعلن رئيس الاتحاد العراقي للقوس والسهم، سعد المشهداني، يوم الاحد، انسحابه من لجنة الحكام المكلف بها في دورة التضامن الإسلامي بنسختها الخامسة المقرر إقامتها في تركيا مطلع الشهر المقبل.

وقال المشهداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه قدم اعتذاراً رسمياً إلى اللجنة المشرفة على منافسات القوس والسهم بدورة التضامن الاسلامي، انسجاماً مع الموقف الحكومي العراقي تجاه تركيا احتجاجاً على الدماء العراقية البريئة التي أريقت بمدينة زاخو، وانسجاماً مع الموقف الشعبي العراقي وتوصيات مجلس النواب العراقي بجلسته الطارئة الأخيرة.

واوضح ان "الاستهانة بدماء العراقيين أمر مرفوض، ويجب ان يكون موقف الرفض والشجب وعدم المشاركة من الاولويات لدى كل عراقي مخلص".

وفي وقت سابق اليوم، قررت اللجنة الاولمبية العراقية في اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي الانسحاب من دورة العاب التضامن الاسلامي المقررة في مدينة قونيا التركية احتجاجا على قصف المنتجع السياحي في إدارة منطقة زاخو بإقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "القرار جاء احتجاجاً على الاعتداءات التركية ضد العراق وتضامنا مع شهداء وجرحى الاعتداء التركي على سائحي العراق الذين كانوا في دهوك والقصف على منطقة برخ السياحية من قبل القوات التركية والتي راح بسببها ضحايا عراقيين ابرياء".

وتعد نسخة 2022 من ألعاب التضامن الإسلامي النسخة الخامسة ضمن هذه الألعاب، للفترة من 9 إلى 18 آب/ أغسطس المقبل والمقررة في مدينة قونية بتركيا تحت إشراف الاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي.

وقالت السلطات العراقية، إن مدفعية الجيش التركي، قصفت يوم الأربعاء الماضي، مصيف "برخ" في قضاء زاخو، ما أسفر عن سقوط تسع ضحايا من السياح العراقيين وإصابة عدد آخر بجروح بينهم نساء وأطفال.

وعلى إثر ذلك، سلمت وزارة الخارجية العراقية، يوم الخميس، السفير التركي في بغداد علي رضا غوناي، مُذكرة احتجاج، على خلفية القصف، قبل أن تنفي أنقرة مسؤوليتها عن الحادث، متهمة حزب العمال الكوردستاني بالوقوف وراءه.