احتجاجات غير مسبوقة في التحكيم العراقي.. الدوليون و VAR والدرجة الأولى يوقفون نشاطاتهم

شفق نيوز/ قرر حكام العراق الدوليين الاعتذار عن تحكيم مباريات الجولة 13 لدوري نجوم العراق، وذلك بعد الاعتداء الذي تعرض له زميلهم الحكم الدولي حسين فلاح في مباراة كربلاء ودهوك.

وفي بيان صادر عن الحكام الدوليين، حصلت عليه وكالة شفق نيوز، ذكر الحكام أنهم "يتقدمون بالاعتذار عن تحكيم مباريات الجولة 13 بعد الاعتداء السافر الذي طال زميلهم حسين فلاح، ما أثر على حالتهم النفسية والجسدية وجعلهم غير مؤهلين لقيادة المباريات حتى الاطمئنان على حالته الصحية"، وأكدوا أنهم سيزورون فلاح في المستشفى للاطمئنان على صحته.

وقد ضمت قائمة الحكام الدوليين الذين تقدموا بالاعتذار كلاً من: سلام عامر، زيد تحسين، حيدر عبد الحسن، علي حسين علي، أحمد صباح، يوسف سعيد، واثق محمد، كرار عباس، أكرم علي، واثق مدلل، أحمد كاظم، أمير داود، محمد سلمان، مهند قاسم، كرار عبد الكريم، ومحمد طارق.

حكام الدرجة الاولى يتضامنون

من جانب آخر، أعرب عدد كبير من حكام الدرجة الأولى في محافظة البصرة عن تضامنهم مع زميلهم فلاح وقرروا تعليق نشاطاتهم في الجولة المقبلة لدوري النجوم، وقدموا ورقة اعتذار إلى رئيس لجنة الحكام ومدير دائرة الحكام في اتحاد الكرة العراقي.

وأكد الحكام في بيانهم أنهم "قرّروا الاعتذار عن تحكيم الجولة المقبلة بسبب الاعتداء الذي تعرض له زميلهم، والذي عرض حياته للخطر، مما أثر على حالتهم النفسية وجعلهم غير مؤهلين لقيادة المباريات".

وضمت قائمة الحكام الذين اعتذروا عن تحكيم المباريات: كرار عبد الأمير، سجاد كريم، علي صباح، علي عبدالله، كرار نديم، حسين نعيمة، محمد مهدي، بهاء جاسم، سجاد فالح، محمود سمير، علي عبد، محمد أحمد شاكر، سجاد طارق، علي سعيد، علي عمران، سجاد عيدان، أحمد ماجد، أحمد كاظم، حسين جبار.

الاتحاد الفرعي في المثنى يعلق نشاطاته

في خطوة مشابهة، قرر الاتحاد الفرعي لكرة القدم في المثنى تعليق نشاطاته احتجاجاً على الاعتداء الذي تعرض له الحكم الدولي المساعد حسين فلاح.

وقال الاتحاد في بيان حصلت عليه وكالة شفق نيوز، إن "اتحادنا يطالب الجماهير الرياضية بالتحلي بالروح الرياضية واحترام الحكام، والعمل سوياً على توفير بيئة آمنة وعادلة للجميع".

حكام VAR يعلنون اعتذارهم

على غرار الحكام الدوليين وحكام الدرجة الأولى، قدم حكام VAR العراق اعتذارهم عن تحكيم مباريات الجولة 13 لدوري النجوم بعد الاعتداء الذي تعرض له زميلهم حسين فلاح.

وأشار الحكام إلى أن "الاعتداء السافر على الحكم الدولي فلاح أثر على حالتهم النفسية والجسدية، وجعلهم غير مؤهلين للتحكيم لحين شفاء زميلهم".

وأعلن الحكام عن أسمائهم وهم: سجاد خالد، رضا عباس، مهند مناف، علي أحمد، ياسر هاشم، علي عباس، أحمد جمعة، عصام فاضل، مصطفى عبد الكريم، خضير كريم، محمد كامل، أمجد كامل، علي سلام، وليد عبد سلطان، ليث فرحان، حامد طالب، أحمد قاسم، محمد صلاح، أحمد محمد محمود، حيدر عدوان، حامد علي، علي فاضل، محمد لؤي، ومحمد صادق.

وشهدت مباراة الأمس بين كربلاء ودهوك أحداث شغب، حيث تعرض حكم المباراة حسين فلاح للاعتداء من قبل أحد أفراد جمهور كربلاء الذي رمى حجراً على رأسه، مما أدى إلى إصابته بنزيف وفقدانه الوعي، ليتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة.