اجراء قرعة التأهل من دوري الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى لكرة القدم

شفق نيوز/ أجرت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، قرعة الفرق المتأهلة من دوري الدرجة الثانية إلى دوري الدرجة الأولى.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها عقدت اليوم المؤتمر الفني الخاص بفرق أندية الدرجة الثانية المؤهل الى دوري الدرجة الأولى، وتم إجراء قرعة الفرق المتأهلة.

وبينت أنه تم توزيع الفرق على مجموعتين تلعب بنظام الدوري لمرحلتين يتأهل فريقان من كل مجموعة إلى دوري الدرجة الأولى مباشرة، مشيرة الى ان الدوري سينطلق في التاسع من شهر آيار/ مايو المقبل.

واوضحت اللجنة ان المجموعة الأولى ضمت فرق، الجولان، الاتصالات، الخضر، السكر، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق، المصافي، الصوفية، الحويجة، الصويرة.