اجتماع "هام" لاتحاد الكرة وسعي لتخصيص 4 مليارات دينار للاندية العراقية

شفق نيوز/ أكد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم الناطق الاعلامي احمد الموسوي، يوم الأحد، أن الاتحاد سيعقد اجتماعاً هاماً غدا الاثنين لمناقشة جملة من الأمور والنقاط التي تخص واقع الكرة العراقية.

وقال الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد سيناقش وضع الاندية العراقية التي ستدخل منافسات دوري المحترفين المحلي الموسم المقبل بعد تنفيذ كل نادٍ للمعايير الخاصة بالتراخيص الاسيوية، والتي ستشهد دعماً كبيراً كما وعدت بذلك الحكومة العراقية كخطوة اولى لانجاح دوري المحترفين".

وبين انه "من المؤمل ان يتم زف بشرى سارة للاندية بعد الاجتماع بصرف ميزانية خاصة لها من خلال تخصيص 4 مليارات دينار عراقي لتحسين وضعها المادي، وهي مقبلة على مشاركتها في دوري المحترفين".

واضاف الموسوي ان "المبلغ الذي سيخصص لكل نادٍ سيكون دافعاً جيدا لحل كل مشاكلها المالية التي تعرقل مشوارها خلال المشاركة بالموسم الكروي المقبل".

واكد ان "الاتحاد سيناقش خلال الاجتماع جملة من القضايا والمتعلقات الخاصة بإعداد المنتخبات الوطنية، ولا سيما ان اغلبها مقبلة على مشاركات مهمة خلال المرحلة القادمة".

وكان رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال ، كشف تفاصيل آلية انطلاق دوري المحترفين مع اندية الدوري الممتاز، مشيرا الى رفع تقرير لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن تذليل معوقات انتقال الأندية لهذا الدوري وإيجاد المعالجات اللازمة لها.